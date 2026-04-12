Криштиану Роналду забил 968-й гол - ВИДЕО

12 Апреля 2026 01:34
Криштиану Роналду забил 968-й гол - ВИДЕО

Состоялся матч 28-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались "Аль-Охдуд" и "Аль-Наср". Игра прошла на стадионе "Принц Хатлул" (Наджран, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халид Салех Аль-Тураис. Победу во встрече со счетом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый гол в матче забил нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду на 15-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте Жоау Феликс увеличил преимущество гостей.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 968-й гол в карьере.

После 28 встреч чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Аль-Охдуд" располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 16 очков.

Новости по теме

"Атлетико" проиграл "Севилье" в Ла Лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:14
Мировой футбол

"Атлетико" проиграл "Севилье" в Ла Лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И потерпел третье поражение подряд

"Ренн" победил "Анже"
01:01
Мировой футбол

"Ренн" победил "Анже"

И обошел "Монако" в таблице Лиги 1
"Ювентус" минимально обыграл "Аталанту" - ОБНОВЛЕНО
00:42
Мировой футбол

"Ювентус" минимально обыграл "Аталанту" - ОБНОВЛЕНО

Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий туринцев Жереми Бога
В Испании объяснили, почему не показали кровь на лице Мбаппе в матче "Реала" с "Жироной"
00:00
Мировой футбол

В Испании объяснили, почему не показали кровь на лице Мбаппе в матче "Реала" с "Жироной"

Эпизод произошел на 88-й минуте
"Фенербахче" разгромил "Кайсериспор"
11 Апреля 23:40
Мировой футбол

"Фенербахче" разгромил "Кайсериспор"

Команда Доменико Тедеско отстает от лидирующего "Галатасарая" на одно очко
"Бавария" разгромила "Санкт-Паули" - ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 22:38
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Санкт-Паули" - ОБНОВЛЕНО

И на 12 очков опережает "Боруссию" за 5 туров до конца сезона

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев