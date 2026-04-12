В Испании объяснили, почему не показали кровь на лице Мбаппе в матче "Реала" с "Жироной"

В Испании объяснили, почему кровь на лице нападающего "Реала" Килиана Мбаппе после столкновения с защитником "Жироны" Витором Рейсом не была показана в трансляции матча 31-го тура между командами, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса: в единственном доступном повторе лицо игрока закрывала рука врача. При этом лига подчеркнула, что эпизод с ударом локтем был показан в повторе восемь раз и никакого указания скрывать последствия столкновения не было.

Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

После 31 встречи "сливочные" набрали 70 очков и занимают второе место. "Жирона" заработала 38 очков и располагается на девятой строчке.

İdman.Biz
Новости по теме

"Фенербахче" разгромил "Кайсериспор"
11 Апреля 23:40
Мировой футбол

"Фенербахче" разгромил "Кайсериспор"

Команда Доменико Тедеско отстает от лидирующего "Галатасарая" на одно очко
"Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
11 Апреля 22:45
Мировой футбол

"Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

У Феррана дубль
"Бавария" разгромила "Санкт-Паули" - ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 22:38
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Санкт-Паули" - ОБНОВЛЕНО

И на 12 очков опережает "Боруссию" за 5 туров до конца сезона
"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕО
11 Апреля 22:30
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕО

И прервал серию из трех поражений подряд
"Милан" разгромно уступил "Удинезе" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
11 Апреля 22:10
Мировой футбол

"Милан" разгромно уступил "Удинезе" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В параллельном матче "Кальяри" дома победил "Кремонезе"
Садио Мане может продолжить карьеру в Турции?
11 Апреля 21:40
Мировой футбол

Садио Мане может продолжить карьеру в Турции?

Мане выступает в чемпионате Саудовской Аравии с августа 2023 года

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов