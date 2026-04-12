В Испании объяснили, почему не показали кровь на лице Мбаппе в матче "Реала" с "Жироной"

В Испании объяснили, почему кровь на лице нападающего "Реала" Килиана Мбаппе после столкновения с защитником "Жироны" Витором Рейсом не была показана в трансляции матча 31-го тура между командами, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса: в единственном доступном повторе лицо игрока закрывала рука врача. При этом лига подчеркнула, что эпизод с ударом локтем был показан в повторе восемь раз и никакого указания скрывать последствия столкновения не было.

Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

После 31 встречи "сливочные" набрали 70 очков и занимают второе место. "Жирона" заработала 38 очков и располагается на девятой строчке.