"Манчестер Сити" забил три безответных гола "Сандерленду" - ВИДЕО

"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Сандерленд" в матче 15-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Первый гол на 31-й минуте забил Рубен Диаш. На 35-й минуте Йошко Гвардиол увеличил преимущество горожан, а на 65-й Фил Фоден довел счет до разгромного.

В добавленное время защитник гостей Люк О'ниен получил прямую красную карточку за подножку.

"Манчестер Сити" набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя "Астон Виллу" (30 очков). "Сандерленд" с 23 баллами опустился на седьмую строчку.

İdman.Biz