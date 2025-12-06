6 Декабря 2025
RU

"Манчестер Сити" забил три безответных гола "Сандерленду" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2025 21:08
61
"Манчестер Сити" забил три безответных гола "Сандерленду" - ВИДЕО

"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Сандерленд" в матче 15-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Первый гол на 31-й минуте забил Рубен Диаш. На 35-й минуте Йошко Гвардиол увеличил преимущество горожан, а на 65-й Фил Фоден довел счет до разгромного.

В добавленное время защитник гостей Люк О'ниен получил прямую красную карточку за подножку.

"Манчестер Сити" набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя "Астон Виллу" (30 очков). "Сандерленд" с 23 баллами опустился на седьмую строчку.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Матч "Челси" и "Борнмута" в АПЛ завершился нулевой ничьей
21:03
Мировой футбол

Матч "Челси" и "Борнмута" в АПЛ завершился нулевой ничьей

Единственный гол отменили из-за офсайда
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в матче Бундеслиги - ВИДЕО
20:38
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Штутгарт" в матче Бундеслиги - ВИДЕО

Кейн оформил хет-трик
"Байер" на выезде уступил "Аугсбургу"
20:32
Мировой футбол

"Байер" на выезде уступил "Аугсбургу"

"Байер" с 23 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице
"Сассуоло" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А
20:20
Мировой футбол

"Сассуоло" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А

"Сассуоло" с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А
"Вильярреал" в большинстве обыграл "Хетафе"
19:15
Мировой футбол

"Вильярреал" в большинстве обыграл "Хетафе"

"Вильярреал" набрал 35 очков и сохраняет третью позицию в турнирной таблице
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ - ВИДЕО
18:28
Мировой футбол

"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ - ВИДЕО

Буэндия забил победный гол на 95-й минуте

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте