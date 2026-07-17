Защитник Франции Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника - СМИ

Защитник сборной Франции и "Арсенала" Вильям Салиба провел чемпионат мира 2026 года с переломом позвоночника. Игрок был заменен из-за повреждения на 30-й минуте матча полуфинала мирового первенства с Испанией (0:2). До этого он сыграл пять встреч на турнире. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, 25-летний футболист получил тяжелую травму два месяца назад во время матча чемпионата Англии. Салиба играл на мировом первенстве, принимая обезболивающие и ежедневно получая специализированную помощь. Защитник не принимал участия во всех тренировках сборной Франции.

Подчеркивается, что длительность отсутствия Салиба на текущий момент неизвестна. В среду, 15 июля, футболист прошел медицинское обследование, но пока неясно, потребуется ли ему операция. Однако эта травма потребует значительного отдыха.