В сборной Англии возникли вопросы к решениям Тухеля - СМИ

Некоторые футболисты сборной Англии были удивлены решением главного тренера Томаса Тухеля отойти в оборону и не атаковать ворота сборной Аргентины после того, как "три льва" вышли вперед на 55-й минуте матча полуфинала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроки сборной Англии убеждены, что они должны были побеждать Аргентину, которая могла бы пропустить второй мяч в результате контратак "трех львов", если бы в их составе на поле было больше быстрых футболистов. Однако с 72-й по 82-ю минуту Тухель выпустил трех защитников.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 01:00.