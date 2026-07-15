Пау Кубарси: "Мы заставили многих замолчать"

Футболист сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал надежную игру команды на Чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 19-летний защитник напомнил о критике, которой перед турниром подвергались оборонительная линия и вратарская позиция сборной.

"Были разговоры о нашей защите и вратаре. Но думаю, мы заставили многих замолчать. В современном футболе одна из важнейших задач - сохранить ворота в неприкосновенности", - сказал Кубарси.

Испания обыграла Францию со счетом 2:0 в полуфинале и вышла в решающий матч турнира. Команда Луиса де ла Фуэнте провела семь встреч и в шести из них не пропустила. Это лучший показатель на ЧМ-2026.

В финале Испания встретится с победителем полуфинального матча Англия - Аргентина.