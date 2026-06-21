Сборная Туниса досрочно вылетела с ЧМ-2026

Сборная Туниса досрочно завершила выступление на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, африканская команда потеряла шансы на выход из группы F после поражения от Японии во втором туре со счетом 0:4.

Японцы обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Даити Камады и Аясэ Уэды в первом тайме. После перерыва Дзюня Ито довел счет до крупного, а Уэда оформил дубль, установив окончательный результат встречи.

Для Туниса это поражение стало вторым подряд на турнире. В стартовом матче команда уступила Швеции со счетом 1:5. Таким образом, после двух туров тунисцы не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе.

На третьей позиции располагается сборная Швеции, имеющая в активе три очка, что лишает Тунис шансов подняться в зону выхода в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа сборная Туниса сыграет с Нидерландами, однако этот матч уже не повлияет на турнирную судьбу команды.

Отметим, что после поражения в первом туре пост главного тренера сборной Туниса покинул Сабри Лямуши. Его место занял французский специалист Эрве Ренар.