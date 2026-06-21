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Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами Кюрасао - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 11:08
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Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами Кюрасао

Необычное празднование состоялось после матча чемпионата мира 2026 года между сборными Кюрасао и Эквадора.

Как сообщает İdman.Biz, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима станцевали вместе с футболистами сборной Кюрасао после исторической ничьей на мировом первенстве.

Видео праздничного танца было опубликовано пресс-службой национальной команды Кюрасао. На кадрах члены королевской семьи поздравляют игроков с важным достижением и вместе с ними участвуют в праздничных танцах.

Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 0:0. Благодаря этой ничьей сборная Кюрасао набрала первое очко в своей истории на чемпионатах мира.

Отметим, что сборную Кюрасао возглавляет известный нидерландский специалист Дик Адвокат, ранее работавший со сборной России и петербургским "Зенитом".

Кюрасао является самоуправляемым островным государством в Карибском море, входящим в состав Королевства Нидерландов. Для команды нынешний чемпионат мира стал дебютным в истории.

İdman.Biz
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