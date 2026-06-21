Монтелла может лишиться поста после провала Турции на ЧМ-2026

Будущее главного тренера сборной Турции Винченцо Монтеллы оказалось под вопросом после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом информирует инсайдер Николо Скира.

По данным источника, руководство турецкой федерации футбола рассматривает возможность увольнения специалиста по окончании мирового первенства из-за неудовлетворительных результатов национальной команды.

Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф уже после двух туров группового этапа. Команда Монтеллы уступила Австралии со счетом 0:2, а затем проиграла Парагваю - 0:1.

Таким образом, турецкая сборная досрочно завершила борьбу за выход из группы, а позиции итальянского наставника заметно ослабли.

В заключительном матче группового этапа Турция встретится со сборной США, однако эта игра уже не сможет повлиять на турнирную судьбу команды.