Сборную Сенегала досмотрели на летном поле после прилета в США - ВИДЕО

Сборная Сенегала по футболу прибыла в США для участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в социальных сетях распространились кадры встречи африканской команды в аэропорту после прилета.

На опубликованном видео футболисты и представители делегации находятся рядом с багажом, а сотрудники служб безопасности проводят дополнительные проверки.

После появления ролика пользователи социальных сетей начали активно обсуждать процедуру прохождения контроля сенегальской делегацией.

Официальных комментариев от ФИФА, Федерации футбола Сенегала или американских властей по поводу опубликованных кадров на данный момент не поступало.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала выступит в одной группе с командами Франции, Ирака и Норвегии.