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Календарь мирового триатлона на 2025 год определен

Триатлон
Новости
27 Ноября 2024 22:41
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Календарь мирового триатлона на 2025 год определен

Международный Союз триатлона опубликовал календарь будущего года.

Как передает İdman.biz, Мировая серия будет состоять из семи этапов, первый из которых состоится 8-9 февраля в Абу-Даби. Причем, организация отмечает, что потенциально в предстоящую серию может быть добавлен еще один турнир.

Что касается Кубков мира, то их будет на данный момент одиннадцать. Первый пройдет 22-23 февраля в Напьере (Новая Зеландия). При этом, в календарь могут быть добавлены еще два Кубка мира.

Отметим, что в этом году триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов завоевал бронзу на Кубке мира в Ченгду (Китай).

İdman.biz

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