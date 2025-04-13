Александр Мордасов назначен главным тренером сборной Азербайджана - ФОТО

В Федерации триатлона Азербайджана состоялось мероприятие, на котором был представлен новый главный тренер национальной сборной, а также подведены итоги двухлетней деятельности организации.

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие члены правления федерации и тренерского штаба. Открыл мероприятие президент Федерации триатлона Фарид Фархадзаде, который в своей речи особо отметил внимание и поддержку, оказываемые спорту со стороны президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что современная спортивная инфраструктура, созданная в регионах, а также государственная поддержка открывают большие перспективы для развития триатлона. Отдельную благодарность он выразил министру молодежи и спорта Фариду Гаибову за вклад в развитие этого вида спорта.

Главным событием мероприятия стало представление нового главного тренера сборной Азербайджана по триатлону — Александра Мордасова. В своем выступлении он рассказал о планах по подготовке спортсменов, укреплению кадрового потенциала и улучшению международных результатов команды.

Позже генеральный секретарь федерации Сеймур Гусейнов представил отчет о деятельности за последние два года, в котором были освещены достижения спортсменов, участие в соревнованиях и планы на будущее.

В завершение вице-президенты и члены Исполнительного комитета выступили с предложениями по дальнейшему развитию триатлона. Мероприятие завершилось обменом мнениями и призывами к совместному сотрудничеству. Федерация продолжит работу над развитием триатлона и достижением международных успехов.