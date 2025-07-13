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Уимблдон-2025: ИИ сказал "аут" вместо человека

Теннис
Новости
13 Июля 2025 10:03
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Уимблдон-2025: ИИ сказал "аут" вместо человека

На 149-м Уимблдоне больше не было привычного хора боковых судей: их работу полностью взяла на себя система Live Electronic Line Calling (Hawk-Eye Live), усиленная искусственным интеллектом, сообщает İdman.biz.

Решение затронуло все 18 игровых кортов и завершило 147-летнюю эру людей у линий. Организаторы подчеркнули, что после масштабных тестов технология показала стабильность и точность — средняя погрешность составляет 2,2 мм, что заметно лучше человеческого глаза.

Как это работает

По периметру корта установлены 18 высокоскоростных камер. Алгоритм за доли секунды строит 3D-модель полета мяча, а затем через динамики объявляет **"out"**, **"fault"** или **"foot fault"**. Голос синтезирован, чтобы звучать так же отчетливо, как крик линейного судьи, но теперь исходит от акустической системы, а не человека.

Куда делись судьи

Около 300 линейных арбитров переведены на вспомогательные позиции — они помогают главному судье на вышке и страхуют возможные технические сбои. Всего создано порядка 80 таких "ассистентов", готовых оперативно вмешаться, если электроника откажет.

Первые сбои и критика

Уже на первой неделе некоторые игроки пожаловались на ошибки системы. Самый обсуждаемый эпизод произошел в матче Анастасии Павлюченковой: камеры на одной стороне корта оказались отключены, из-за чего очевидный аут не был зафиксирован. **AELTC** списал инцидент на "человеческий фактор" оператора и оперативно переписал протоколы безопасности. Тем не менее Эмма Радукану и Джек Дрейпер публично усомнились в надежности новшества.

Почему Уимблдон решился сейчас

Australian Open и US Open уже несколько лет используют Hawk-Eye Live, а все турниры ATP в 2025 году перешли на ELC. Сохраняя линейных судей, Уимблдон рисковал показаться "динозавром" на фоне технологичного тура. "Мы серьезно взвешивали баланс традиции и инновации. Сейчас технология достаточно зрелая, чтобы обеспечить максимальную точность", — объяснила гендиректор клуба Салли Болтон.

Что дальше и почему это важно

В перспективе организаторы планируют расширить использование ИИ: анализ тактики в реальном времени для ТВ-трансляций и автоматизированные статистические панели для тренеров. Однако нынешний сезон станет тестом на доверие игроков: если сбои продолжатся, AELTC придется решать, оставлять ли резервных линейных судей на кортах.

Почему же все-таки организаторы Уимблдона решились отказаться от реальных судей:

1. Скорость — решение об аутах теперь приходит в среднем за 0,1 с.
2. Точность — погрешность 2,2 мм против 5–10 мм у человека.
3. Экономика — меньше командировок и жилья для судей, но выше затраты на технологию и IT-персонал.
4. Социальный аспект — исчезновение характерного крика "аут" меняет звуковой ландшафт игры и вызывает ностальгию у зрителей.

Если эксперимент Уимблдона завершится успешно, 2025 год войдет в историю как точка, где традиция уступила место алгоритму — и, возможно, сделает судей-людей редкостью даже на тех турнирах, что пока держатся за "живой" голос у линии.

İdman.biz

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