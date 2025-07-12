Андре Агасси рассказал, с какими легендами тенниса он может сравнить стиль игры Алькараса

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси отметил уникальный стиль игры испанца Карлоса Алькараса, сравнив его с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Алькарас играет с невероятной чувствительностью. Кажется, что у него есть касание Федерера, защита Джоковича и ритм Надаля, объединённые в одном человеке. Неудивительно, что иногда его игра может быть немного нестабильной. Порой он сам не знает, чего, чёрт возьми, хочет», - приводит слова Агасси İdman.biz со ссылкой на Eurosport Spain.

Карлос Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером в финале Уимблдона-2025. Встреча запланирована на 13 июля.

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