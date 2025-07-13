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Стала известна цена самого дорогого билета на исторический женский финал Уимблдона-2025

Теннис
Новости
13 Июля 2025 15:15
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Стала известна цена самого дорогого билета на исторический женский финал Уимблдона-2025

Финал женского Уимблдона-2025 по теннису, в котором польская теннисистка Ига Швентек разгромила Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0, стал одним из самых дорогостоящих по стоимости билетов.

Как передает İdman.biz, встреча длилась всего 57 минут и завершилась полной доминацией четвёртой ракетки мира.

Как стало известно, самый дорогой билет на матч стоил 315 фунтов стерлингов (722 маната). Самый дешевый — 240 фунтов (550 манатов). Это одна из самых высоких цен на женский финал за всю историю турнира.

Швентек стала первой теннисисткой в Открытую эру, которая не отдала сопернице ни одного гейма в финале Уимблдона. Также она выиграла свой шестой подряд финал турнира "Большого шлема".

İdman.biz

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