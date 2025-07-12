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Польская теннисистка одержала историческую победу на Уимблдоне

Теннис
Новости
12 Июля 2025 21:00
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Польская теннисистка одержала историческую победу на Уимблдоне

На Уимблдоне-2025 состоялся финал в женском одиночном разряде, в котором польская теннисистка Ига Швентек встретилась с представительницей США Амандой Анисимовой.

Как сообщает İdman.biz, ожидаемой упорной борьбы не получилось — Швентек уверенно победила с разгромным счетом 6:0, 6:0.

Для Швентек эта победа стала первой на Уимблдоне и шестой на турнирах "Большого шлема" в карьере. Ранее польская спортсменка четырежды побеждала на "Ролан Гаррос" и один раз — на US Open.

Анисимова, впервые игравшая в финале "Большого шлема", потерпела болезненное поражение, не сумев взять ни одного гейма.

Напомним, что финал в мужском одиночном разряде состоится завтра.

İdman.biz

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