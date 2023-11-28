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Золотой дубль тхэквондистов в Сараево

Тхэквондо
Новости
28 Ноября 2023 12:29
Золотой дубль тхэквондистов в Сараево

Команда Азербайджана по тхэквондо завоевала две золотые награды на турнире «Balkan Cup», прошедшем в Сараево.

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступеньку пьедестала почета поднялись чемпион Европы Гашим Магомедов (63 кг) и двукратный чемпион мира Милад Беиги Харчегани (+87 кг). Первый начал борьбу с 1/8 финала, последовательно пройдя соперников из Болгарии, Испании и Албании. В финале он нанес поражение итальянскому спортсмену. Тогда как Харчегани на пути к первому месту выиграл у тхэквондистов из Хорватии, Северной Македонии и Испании.

Сборная выступила в Боснии и Герцеговине под руководством главного тренера Мамеда Абдуллаева и старшего тренера Санана Гашимова.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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