Календарь решающих лицензионных турниров

İdman.biz представляет календарь лицензионных турниров ближайших месяцев.
22-24 марта
Котбус
Заключительный этап Кубка мира по прыжкам на батуте
Условия: Котбус подведет черту под квалификационной серией Кубка мира. По итогам общего зачета от четырех до 12-ти гимнастов могут квалифицироваться в Париж.
3-7 апреля
Гимараэш
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте
Условия: Разыгрываются две квоты – в мужском и женском зачете
4-7 апреля
Баку
Европейский лицензионный турнир по борьбе
Условия: В каждой категории будут разыграны по 2 путевки на Олимпиаду
12-14 апреля
Гонконг
Первый лицензионный турнир по баскетболу 3x3
Условия: На групповом этапе наша команда сыграет с Нидерландами, Монголией и Чили. Два лучших коллектива из квартета выйдут в полуфинал, а всего на турнире будет разыграна одна вакансия, которую получит победитель.
17-20 апреля
Доха
Заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Условия: По итогам общего зачета всей серии Кубка мира лучшие два гимнаста в каждом виде получат лицензии на Олимпиаде. И в этом смысле старт в Дохе будет итоговым.
24-28 апреля
Будапешт
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Условия: По итогам многоборья будет разыграна одна квота в индивидуальном зачете и соревнованиях групповых команд.
9-12 мая.
Стамбул
Мировой лицензионный турнир по борьбе
Условия: Билеты в Париж получат по три спортсмена в каждом весе.
23 мая – 5 мая.
Бангкок
Второй мировой лицензионный турнир по боксу
Условия: Распределение билетов на Игры будет приблизительно таким же, как и на предыдущем турнире в Италии. В одних категориях в Париж отправятся Топ-4, в других – боксеры, оказавшиеся в первой тройке, а то и вовсе исключительно финалисты.
24-28 мая
Римини
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин
Условия: разыгрывается одна путевка по результатам многоборья
2-5 мая
Римини
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин
Условия: разыгрывается одна путевка по результатам многоборья
16-19 мая
Дебрецен
Второй лицензионный турнир по баскетболу 3x3
Условия: На групповом этапе азербайджанские баскетболистки будут противостоять Германии, Польше и Тунису. Лучшие два команды из групп выйдут в четвертьфинал. В Венгрии на кону будут три лицензии.
19-23 мая
Абу-Даби
Чемпионат мира по дзюдо
Условия: В дзюдо, как известно, отбор на Олимпиаду идет по рейтингу. И мундиаль подведет черту под квалификацией. Поэтому Абу-Даби – это последний шанс набрать зачетные баллы и укрепить свои позиции в табели о рангах. Ну и, конечно, побороться ха медали ЧМ.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz