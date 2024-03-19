Календарь решающих лицензионных турниров

İdman.biz представляет календарь лицензионных турниров ближайших месяцев.

22-24 марта

Котбус

Заключительный этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Условия: Котбус подведет черту под квалификационной серией Кубка мира. По итогам общего зачета от четырех до 12-ти гимнастов могут квалифицироваться в Париж.

3-7 апреля

Гимараэш

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте

Условия: Разыгрываются две квоты – в мужском и женском зачете

4-7 апреля

Баку

Европейский лицензионный турнир по борьбе

Условия: В каждой категории будут разыграны по 2 путевки на Олимпиаду

12-14 апреля

Гонконг

Первый лицензионный турнир по баскетболу 3x3

Условия: На групповом этапе наша команда сыграет с Нидерландами, Монголией и Чили. Два лучших коллектива из квартета выйдут в полуфинал, а всего на турнире будет разыграна одна вакансия, которую получит победитель.

17-20 апреля

Доха

Заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Условия: По итогам общего зачета всей серии Кубка мира лучшие два гимнаста в каждом виде получат лицензии на Олимпиаде. И в этом смысле старт в Дохе будет итоговым.

24-28 апреля

Будапешт

Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Условия: По итогам многоборья будет разыграна одна квота в индивидуальном зачете и соревнованиях групповых команд.

9-12 мая.

Стамбул

Мировой лицензионный турнир по борьбе

Условия: Билеты в Париж получат по три спортсмена в каждом весе.

23 мая – 5 мая.

Бангкок

Второй мировой лицензионный турнир по боксу

Условия: Распределение билетов на Игры будет приблизительно таким же, как и на предыдущем турнире в Италии. В одних категориях в Париж отправятся Топ-4, в других – боксеры, оказавшиеся в первой тройке, а то и вовсе исключительно финалисты.

24-28 мая

Римини

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин

Условия: разыгрывается одна путевка по результатам многоборья

2-5 мая

Римини

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин

Условия: разыгрывается одна путевка по результатам многоборья

16-19 мая

Дебрецен

Второй лицензионный турнир по баскетболу 3x3

Условия: На групповом этапе азербайджанские баскетболистки будут противостоять Германии, Польше и Тунису. Лучшие два команды из групп выйдут в четвертьфинал. В Венгрии на кону будут три лицензии.

19-23 мая

Абу-Даби

Чемпионат мира по дзюдо

Условия: В дзюдо, как известно, отбор на Олимпиаду идет по рейтингу. И мундиаль подведет черту под квалификацией. Поэтому Абу-Даби – это последний шанс набрать зачетные баллы и укрепить свои позиции в табели о рангах. Ну и, конечно, побороться ха медали ЧМ.

Заки Фейзуллаев

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