19 Марта 2024
RU

Календарь решающих лицензионных турниров

Виды спорта
Longreads
19 Марта 2024 11:49
Календарь решающих лицензионных турниров

İdman.biz представляет календарь лицензионных турниров ближайших месяцев.

22-24 марта

Котбус

Заключительный этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Условия: Котбус подведет черту под квалификационной серией Кубка мира. По итогам общего зачета от четырех до 12-ти гимнастов могут квалифицироваться в Париж.

3-7 апреля

Гимараэш

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте

Условия: Разыгрываются две квоты – в мужском и женском зачете

4-7 апреля

Баку

Европейский лицензионный турнир по борьбе

Условия: В каждой категории будут разыграны по 2 путевки на Олимпиаду

12-14 апреля

Гонконг

Первый лицензионный турнир по баскетболу 3x3

Условия: На групповом этапе наша команда сыграет с Нидерландами, Монголией и Чили. Два лучших коллектива из квартета выйдут в полуфинал, а всего на турнире будет разыграна одна вакансия, которую получит победитель.

17-20 апреля

Доха

Заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Условия: По итогам общего зачета всей серии Кубка мира лучшие два гимнаста в каждом виде получат лицензии на Олимпиаде. И в этом смысле старт в Дохе будет итоговым.

24-28 апреля

Будапешт

Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Условия: По итогам многоборья будет разыграна одна квота в индивидуальном зачете и соревнованиях групповых команд.

9-12 мая.

Стамбул

Мировой лицензионный турнир по борьбе

Условия: Билеты в Париж получат по три спортсмена в каждом весе.

23 мая – 5 мая.

Бангкок

Второй мировой лицензионный турнир по боксу

Условия: Распределение билетов на Игры будет приблизительно таким же, как и на предыдущем турнире в Италии. В одних категориях в Париж отправятся Топ-4, в других – боксеры, оказавшиеся в первой тройке, а то и вовсе исключительно финалисты.

24-28 мая

Римини

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин

Условия: разыгрывается одна путевка по результатам многоборья

2-5 мая

Римини

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин

Условия: разыгрывается одна путевка по результатам многоборья

16-19 мая

Дебрецен

Второй лицензионный турнир по баскетболу 3x3

Условия: На групповом этапе азербайджанские баскетболистки будут противостоять Германии, Польше и Тунису. Лучшие два команды из групп выйдут в четвертьфинал. В Венгрии на кону будут три лицензии.

19-23 мая

Абу-Даби

Чемпионат мира по дзюдо

Условия: В дзюдо, как известно, отбор на Олимпиаду идет по рейтингу. И мундиаль подведет черту под квалификацией. Поэтому Абу-Даби – это последний шанс набрать зачетные баллы и укрепить свои позиции в табели о рангах. Ну и, конечно, побороться ха медали ЧМ.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Батутисты отправляются на Кубок мира
11:31
Гимнастика

Батутисты отправляются на Кубок мира

22-24 марта в немецком Котбусе состоится заключительный этап Кубка мира по прыжкам на батуте в рамках олимпийской квалификации
"Азеррейл" встретится с "Нефтчи"
09:41
Волейбол

"Азеррейл" встретится с "Нефтчи"

Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд

Мамедзаде одержала третью победу в Рейкьявике
09:29
Шахматы

Мамедзаде одержала третью победу в Рейкьявике

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде продолжает выступление на турнире "Reykjavik Open" в столице Исландии
Азербайджанский каратист завоевал медаль в Анталье
18 Марта 23:57
Каратэ

Азербайджанский каратист завоевал медаль в Анталье

Завершился турнир Премьер-лиги Каратэ 1, организованный в Анталье, Турция
Борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" - ФОТО
18 Марта 21:24
Борьба

Борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" - ФОТО

16-18 марта в Анталье (Турция) прошел турнир по борьбе "Чемпионы"
Тандем Нигяр Насирова-Руслан Лунёв завоевал золото в Дортмунде
18 Марта 20:22
Стрельба

Тандем Нигяр Насирова-Руслан Лунёв завоевал золото в Дортмунде

В немецком Дортмунде стартовал международный турнир по стрельбе

Самое читаемое

Установлен новый рекорд Азербайджана
17 Марта 11:10
Азербайджанский футбол

Установлен новый рекорд Азербайджана

Он отличился 2 раза в Лиге чемпионов, 9 раз - в Лиге Европы и 3 раза - в Лиге конференций
Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром
18 Марта 09:52
Азербайджанский футбол

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде
"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"
17 Марта 10:18
Азербайджанский футбол

"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"

"Карабах" идеален в контратаках"
"Команда, созданная Гурбаном Гурбановым, является одной из лучших команд Европы"
17 Марта 13:19
Азербайджанский футбол

"Команда, созданная Гурбаном Гурбановым, является одной из лучших команд Европы"

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наука Асаф Гаджиев адресовал письмо главному тренеру Гурбану Гурбанову и всем футболистам ФК "Карабах"