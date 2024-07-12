Спорт, мы и Олимпиада: Дебютанты и очередная попытка на Олимпе – АНАЛИТИКА

До начала Летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 14 дней.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое начнется в пятницу через 2 недели.

Прежде всего, мы вспомнили летние Олимпийские игры, в которых азербайджанские спортсмены участвовали в годы независимости до Парижа-2024. Затем мы рассмотрели коллекцию наград, участие нашей команды, а также, просмотрев список нескольких медалистов, познакомились с теми, кто неоднократно испытывал это волнение.

На этот раз мы взглянем на олимпийскую историю наших 48 спортсменов, завоевавших лицензию на Париж-2024 под флагом Азербайджана. Также давайте посмотрим, кто из наших спортсменов является олимпийским дебютантом.

Бадминтон

Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)

Токио-2020: 2 место в групповом этапе - 1 победа, 1 поражение

Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Дебютант

Художественная гимнастика

Зохра Агамирова

Токио-2020: 18 место на этапе квалификации

Команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях (Ляман Алимурадова, Кямиля Алиева, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина)

Токио-2020: 10-е место на этапе квалификации (на тот момент в команде была Нармина Самедова вместо Гюллю Агаларзаде)

Батутная гимнастика

Сельджан Магсудова

Дебютант

Вольная борьба

Алиаббас Рзазаде (57 кг)

Дебютант

Гаджи Алиев (65 кг)

Рио-2016: 3-е место - 3 победы, 1 поражение (на тот момент 57 кг)

Токио-2020: 2-е место - 3 победы, 1 поражение

Туран Байрамов (74 кг)

Токио-2020: 8-е место - 1 победа, 1 поражение

Осман Нурмагомедов (86 кг)

Дебютант

Магомедхан Магомедов (97 кг)

Дебютант

Георгий Мешвилдишвили (125 кг)

Дебютант

Классическая борьба

Мурад Мамедов (60 кг)

Дебютант

Хасрат Джафаров (67 кг)

Дебютант

Санан Сулейманов (77 кг)

Дебютант

Рафик Гусейнов (87 кг)

Токио-2020: 3-е место – 3 победы, 1 поражение

Сабах Шариати (130 кг)

Рио-2016: 3-е место – 3 победы, 1 поражение

Женская борьба

Мария Стадник (50 кг)

Пекин-2008: 3-е место – 2 победы, 1 поражение (на тот момент 48 кг)

Лондон-2012: 2-е место – 3 победы, 1 поражение (на тот момент 48 кг)

Рио-2016: 2-е место – 3 победы, 1 поражение (на тот момент 48 кг)

Токио-2020: 3-е место – 3 победы, 1 поражение

Атлетика

Анна Скидан, метание молота

Рио-2016: 13-е место в квалификации – 70,09 м.

Токио-2020: 16-е место в квалификации – 69,57 м.

Бокс

Ниджат Гусейнов (51 кг)

Дебютант

Малик Гасанов (63,5 кг)

Дебютант

Мурад Аллахвердиев (80 кг)

Дебютант

Альфонсо Домингес (92 кг)

Токио-2020: 3-е место – 2 победы, 1 поражение (на тот момент 81 кг)

Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)

Токио-2020: остановился в 1/8 финала – 1 победа, 1 поражение (на тот момент +91 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Дебютант

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Рио-2016: 15-е место в квалификации – 577 (10 м)

15-е место в квалификации – 575 (25 м)

Токио-2020: в квалификации – 574 (10 м)

21-е место в квалификации – 567 (25 м)

Баскетбол

Женские команды, вид 3х3.

Дебютант

Гребля

Диана Дымченко (2000 м, академическая гребля)

Дебютант

Триатлон

Ростислав Певцов

Рио-2016: 39-е место – 1:52.06

Токио-2020: 41-е место – 1:50,46

Фехтование

Анна Башта (сабля)

Токио-2020: остановилась в 1/8 финала – 1 победа, 1 поражение

Стрельба из лука

Яйлагуль Рамазанова

Дебютант

Плавание

Марьям Шейхализадеханга

Токио-2020: 30-е место в квалификации – 1.01.37 (100 м баттерфляй)

Рамиль Велизаде

Дебютант

Дзюдо

Балабей Агаев (мужчины, 60 кг)

Дебютант

Яшар Наджафов (мужчины, 66 кг)

Дебютант

Хидаят Гейдаров (мужчины, 73 кг)

Дебютант

Зелим Цкаев (мужчины, 81 кг)

Дебютант

Эльджан Гаджиев (мужчины, 90 кг)

Дебютант

Зелим Коцоев (мужчины, 100 кг)

Токио-2020: вышел в 1/8 финала – 1 победа, 1 поражение

Ушанги Кокаури (мужчины, +100 кг)

Рио-2016: дошел до 1/8 финала – 1 победа, 1 поражение

Токио-2020: дошел в 1/8 финала – 1 победа, 1 поражение

Лейла Алиева (женщины, 48 кг)

Дебютант

Гюльтадж Мамедалиева (женщины, 52 кг)

Дебютант

28 из 48 спортсменов, прошедших квалификацию во французскую столицу, впервые в своей карьере будут представлять Азербайджан на Олимпийских играх. Остальные 20 наших представителей уже испытывали такое волнение раньше.

Мария Стадник в пятый раз, Гаджи Алиев, Ушанги Кокаури, Руслан Лунёв, Ростислав Певцов и Анна Скидан в третий раз представят нашу страну на Олимпийских играх. Правда, Скидан участвовала в Играх и как украинский спортсмен. Она будет представлять Азербайджан в третий раз.

Еще 14 опытным спортсменам это удалось во второй раз. 13 из них выступили в Токио, а Сабах Шариати - в Рио. Он примет участие в соревновании через 8 лет.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz