Объявлен состав сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по регби U-12 примет участие в международном турнире.

İdman.biz сообщает, что первое испытание нашей новой команды пройдет в Зенице, Босния и Герцеговина.

Наша команда отправится на соревнования, которые начнутся 17 мая, в составе 14 игроков. Главный тренер Эльдар Керимов выбрал Тахира Рагимова, Джавада Исмаилзаде, Саида Зейналова, Омара Ибрагимли, Ибрагима Мехдисоя (все - «EAS Simurg»), Ибрагима Ализаде, Азима Ализаде, Тамерлана Айдаева, Вели Велизаде (все - «Dunya school»), Али Губадзаде, Зию Оруджлу, Хидайета Халилзаде, Надира Исмаилзаде (все - «Карабах»), Исмаила Салманова (ОЦ «Шамахы»).

Отметим, что капитаном нашей команды на турнире, который завершится 18 мая, будет Али Губадзаде.

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