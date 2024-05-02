Азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль

Определились первые победители второго дня международной гребной регаты «Кубок Президента», посвященной 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский спортсмен отличился в соревновании на 500 м, проходящем в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр» в Мингячевире.

Член сборной Алимурад Гаджизаде завоевал золотую медаль среди спортсменов 2008-2009 годов рождения. Он финишировал первым на байдарке.

За победу в соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 стран - помимо Азербайджана это Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Словения, Испания, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан. «Кубок президента» завершится 3 мая.

Отметим, что в первый день регаты Амиль Рамазанов (2006-2007 гг.) занял 3-е место в соревновании на байдарках на 200 м в Суговушане.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz