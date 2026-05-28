Азербайджанец назначен главным судьей чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Официальный представитель Всемирного конгресса пауэрлифтинга (WPC) в Азербайджане, судья международной категории Заур Джафаров назначен главным судьей чемпионата Европы WPC/AWPC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, турнир пройдет с 1 по 6 июня в ирландском Лимерике.

С 1 по 5 июня Джафаров будет обслуживать наиболее ответственные выступления континентального первенства в статусе главного судьи соревнований.

При этом 6 июня азербайджанский специалист сам выйдет на помост уже в качестве спортсмена и представит страну в борьбе за медали чемпионата Европы.

Кроме того, в составе сборной WPC Азербайджана на турнире выступят еще два спортсмена. Эльмир Тарвердиев примет участие в соревнованиях по становой тяге по версии AWPC, а Орхан Фарзалиев выступит в дисциплине classic raw powerlifting.