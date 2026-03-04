Али Аскеров в очередной раз стал чемпионом Азербайджана по пауэрлифтингу - ФОТО

В поселке Шувалан завершился чемпионат Азербайджана по пауэрлифтингу и жиму лежа. Соревнования прошли в Центре тяжелой атлетики, где собрались сильнейшие атлеты страны для борьбы за национальный титул.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, представитель автономии Али Аскеров добился очередного успеха на национальном первенстве. Спортсмен выступил в весовой категории до 93 кг и показал результат 190 кг, что позволило ему занять первое место и в очередной раз завоевать звание чемпиона Азербайджана.

Отметим, что Али Аскеров является сотрудником Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики. На церемонии награждения ему была вручена не только золотая медаль, но и благодарственная грамота за заслуги в развитии пауэрлифтинга в автономной республике.

Напомним, что Аскеров имеет богатый послужной список в силовых видах спорта. Он неоднократно становился чемпионом мира, Европы и Евразии по жиму лежа, а также является победителем и призером множества соревнований национального и международного уровня. Этот титул стал очередным подтверждением его статуса одного из сильнейших пауэрлифтеров страны.