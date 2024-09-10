"Я очень рад" - ВИДЕО

«Я был очень горд достойно представлять Азербайджан в Париже».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил азербайджанский легкоатлет Саид Наджафзаде, завоевавший золотую медаль в прыжках в длину в категории Т12 паралимпийской легкой атлетики на летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Он подчеркнул, что впервые завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх:

«На первых Паралимпийских играх я завоевал бронзовую медаль. На этот раз мне удалось заменить ее на золото. Я очень рад».

Другой параатлет Орхан Асланов, завоевавший золото в прыжках в длину в категории Т13, поблагодарил Ильхама Алиева и вице-президента Мехрибан Алиеву за поддержку:

"Мое сердце переполнено радостью. После Токио я также завоевал золото на соревнованиях в Париже".

Банучичек Гусейнли

İdman.biz