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Париж-2024: 11 медалей, в том числе 4 золотых

Париж-2024
Аналитика
8 Сентября 2024 12:47
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Париж-2024: 11 медалей, в том числе 4 золотых

Каждое международное соревнование - это возможность поднять флаг Азербайджана и спеть государственный гимн. Наши спортсмены стараются справиться с этой задачей.

Мы рады, что Азербайджан впервые в истории летних Олимпийских игр Париж-2024 занял 30-е место в общем зачете, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

İdman.biz сообщает, что наши паралимпийцы завоевали 11 медалей в Париже-2024. Благодаря тому, что 4 медали были золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми, наша страна поднялась на 28-е место в общем зачете.

Впервые в семи видах спорта

Интересно, что представители Азербайджана почти каждый день (за исключением 1 и 6 сентября) с 29 августа по 7 сентября, когда начались Паралимпийские игры, завоевывали медали. С гордостью можем отметить, что 18 наших паралимпийцев впервые выступили в семи видах спорта, восемь из них вошли в число призеров.

Легкая атлетика, плавание, дзюдо и впервые тхэквондо

Цифры показывают, что мы впервые завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали по легкой атлетике, 1 серебряную и 3 бронзовые медали по плаванию, 1 бронзовую медаль по дзюдо, 1 золотую и 1 бронзовую медаль по тхэквондо. Напомним, ранее у нас были медали в стрельбе и пауэрлифтинге.

Герои Токио-2020 выступили и в Париже-2024

Конечно, следует назвать имена героев Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Особенно примечательны результаты звезды паралегкой атлетики Ламии Велиевой в беге на 100 и 400 м: 22-летняя спортсменка на этот раз завоевала 1 золотую и 1 серебряную медаль, как и в Токио-2020.

В прыжках в длину Орхан Асланов уже является двукратным чемпионом Паралимпийских игр.

Пловец Роман Салей добавил к своим предыдущим 4-м паралимпийским медалям еще три (1 серебро и 2 бронзы).

Легендарный Ильхам Закиев пополнил свою коллекцию из 4-х паралимпийских медалей еще одной бронзовой наградой. Свою первую золотую медаль 44-летний дзюдоист завоевал в Афинах-2004.

Бронзовый призер Токио-2020 Саид Наджафзаде улучшил свои показатели в прыжках в длину и на этот раз стал чемпионом Паралимпийских игр.

Пловец Вели Исрафилов выиграл золото в Токио-2020, но на этот раз довольствовался бронзой.

Тхэквондисты Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов впервые на Паралимпийских играх поднялись на высшую и третью ступень пьедестала почета соответственно - нашему бронзовому призёру всего 19 лет!

Расим

İdman.biz

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