Париж-2024: Велиева и Асланов нацелились на следующие медали

Сегодня наши параатлеты выступят в финальном этапе Паралимпийских игр Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, за медаль поборются Ламия Велиева и Орхан Асланов.

Ламия может завеовать еще одну золотую медаль в беге на 400 метров в категории Т13. Она была второй на квалификационном этапе со временем 56,51 секунды. Финальный тур начнется в 12:21 по бакинскому времени.

О.Асланов попробует свои силы в прыжках в длину в категории Т13. Орхан начнет свое выступление в 12:00.

Отметим, что ранее Имамаддин Халилов (тхэквондо), Ламия Велиева, Саид Наджафзаде (легкая атлетика) завоевали золотые медали, Роман Салей (плавание) – серебряную и бронзовую, Сабир Зейналов (тхэквондо) и Вели Исрафилов (плавание) – бронзовые.

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