Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Имамеддина Халилова, завоевавшего золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией об азербайджанском паратхэквондисте Имамеддине Халилове, ставшем чемпионом на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как передает İdman.biz, в публикации говорится:

"Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов - золотая медаль! Турецкий паратхэквондист Фатих Челик - серебряная медаль! Поздравляю обоих спорсментов, желаю им новых побед! Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию!"

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