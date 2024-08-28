"Гранд Палас" готов к паралимпийскому турниру по тхэквондо - ФОТО

Оргкомитет Паралимпиады-2024 в Париже представил арену «Гранд Палас», где 29-31 августа пройдут соревнования по тхэквондо.

Как передает İdman.biz, в них примут участие 121 спортсмен из 52-х стран. Будут разыграны комплекты наград в десяти категориях.

Команда Азербайджана будет представлена на Играх Сабиром Зейналовым (58 кг), Имамеддином Халиловым (70 кг) и Абульфазом Абузарли (80 кг).

"Гранд Палас" - величественное архитектурное сооружение в стиле, расположенное на правом берегу Сены к юго-западу от Елисейских Полей в 8-м округе Парижа. Известен как крупный культурный и выставочный центр.

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