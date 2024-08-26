"На Паралимпиаде в Париже одной стране в дзюдо будет сложнее выиграть столько золотых наград, сколько Азербайджану в Токио"

Председатель Международной федерации слабовидящих (IBSA) по дзюдо, спортивный комиссар Международной федерации дзюдо (IJF) и Технический делегат Паралимпиады-2024 в Париже Янош Тардош поделился ожиданиями от Игр.

Как передает İdman.biz, предваряя расклад сил, он выделил результат сборной Азербайджана по дзюдо на предыдущей Паралимпиаде в Токио.

«В Токио три года назад у Азербайджана было шесть золотых медалей, что стало фантастическим достижением. Я думаю, что в этом году одной стране будет сложнее получить так много золотых медалей, и это очень хорошо для спорта», - заметил Тардош в интервью сайту.

«Я уверен, что соревнования будут фантастическими, потому что у нас есть фантастическое место, которое уже использовалось для Олимпиады, и невероятные спортсмены. Я могу гарантировать, что уровень будет очень высоким, а зрелище будет супер-высокого качества.

После Игр в Токио мы приняли важное решение о создании категорий J1 (слепые) и J2 (слабовидящие). Теперь мы можем увидеть все преимущества этого решения. В Париже 51,4% участников будут в категории J1, что уже показывает влияние нашего выбора. На татами выйдут 147 спортсменов из 43 стран.

Мы также очень рады, что у нас будет 16 медалей, но, возможно, единственное, что заставляет нас гордиться еще больше, - это количество дзюдоисток в женских категориях. Женщины будут представлять 45% мирового участия в дзюдо.

У нас немного другая система квалификации, чем на Олимпиаде, и я думаю, что она очень хорошо сработала для Паралимпиады в этом году. У нас будут лучшие спортсмены, и в то же время мы увидим новые страны. Одним из критериев является универсальность. Я уверен, что в Париже у нас будет больше стран, которые поднимутся на пьедестал, чем когда-либо прежде», - заявил Тардош.

Отметим, что паралимпийские соревнования по дзюдо пройдут 5-7 сентября.

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