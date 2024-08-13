Париж-2024: вторая победа в дзюдо, впервые борьба вне "Топ-3" - АНАЛИТИКА

Сборная Азербайджана, принявшая участие в Париже-2024 в составе 48 представителей в 17 программах по 15 видах спорта, завоевала 7 медалей на XXXIII летних Олимпийских играх.

İdman.biz сообщает, что наши спортсмены завоевали награды в 4 видах спорта.

Наилучшего результата добилась сборная по дзюдо. Наши мастера татами заняли первое место среди наших команд с двумя золотыми медалями.

Второе место поделили бокс и тхэквондо. В обеих категориях было получено серебро.

Наша сборная по борьбе, завоевавшая больше медалей, довольствовалась 4-м местом. Это связано с тем, что все награды бронзовые.

Место Вид З С Б В 1 Дзюдо 2 0 0 2 2-3 Бокс 0 1 0 1 Тхэквондо 0 1 0 1 4 Борьба 0 0 3 3

Париж-2024 - вторая Олимпиада, на которой наша сборная по дзюдо обошла другие команды.

Только борьба была нашей главной надеждой на Олимпиаде. Наши борцы, четырежды бывшие нашей лучшей командой, в трёх из них завоевали единоличное лидерство, а в одном поделили первенство.

Но последняя такая победа борьбы была зафиксирована в Лондоне-2012. Тхэквондо в Рио-2016, каратэ в Токио-2020, дзюдо в Париже-2024 были сильнейшими видами спорта нашей сборной.

Борьба впервые не вошла в топ-3 видов спорта. Наши борцы, занимавшие первые места на четырёх из семи предыдущих Олимпиад, трижды занимали 2-е место. На этот раз команду удовлетворило лишь 4-е место среди команд.

В остальных 8 олимпиадах 5 видов опередили остальных. Борьба была нашим самым успешным олимпийским видом спорта 4 раза, дзюдо - 2, тхэквондо и каратэ - по 1, а стрельба - 1 раз совместно.

Атланта-1996: Борьба

Сидней-2000: Стрельба и борьба

Афины-2004: Борьба

Пекин-2008: Дзюдо

Лондон-2012: Борьба

Рио-2016: Тхэквондо

Токио-2020: Каратэ

Париж-2024: Дзюдо

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