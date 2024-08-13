Париж-2024: вторая победа в дзюдо, впервые борьба вне "Топ-3" - АНАЛИТИКА

Сборная Азербайджана, принявшая участие в Париже-2024 в составе 48 представителей в 17 программах по 15 видах спорта, завоевала 7 медалей на XXXIII летних Олимпийских играх.
İdman.biz сообщает, что наши спортсмены завоевали награды в 4 видах спорта.
Наилучшего результата добилась сборная по дзюдо. Наши мастера татами заняли первое место среди наших команд с двумя золотыми медалями.
Второе место поделили бокс и тхэквондо. В обеих категориях было получено серебро.
Наша сборная по борьбе, завоевавшая больше медалей, довольствовалась 4-м местом. Это связано с тем, что все награды бронзовые.
|
Место
|
Вид
|
З
|
С
|
Б
|
В
|
1
|
Дзюдо
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-3
|
Бокс
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Тхэквондо
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
Борьба
|
0
|
0
|
3
|
3
Париж-2024 - вторая Олимпиада, на которой наша сборная по дзюдо обошла другие команды.
Только борьба была нашей главной надеждой на Олимпиаде. Наши борцы, четырежды бывшие нашей лучшей командой, в трёх из них завоевали единоличное лидерство, а в одном поделили первенство.
Но последняя такая победа борьбы была зафиксирована в Лондоне-2012. Тхэквондо в Рио-2016, каратэ в Токио-2020, дзюдо в Париже-2024 были сильнейшими видами спорта нашей сборной.
Борьба впервые не вошла в топ-3 видов спорта. Наши борцы, занимавшие первые места на четырёх из семи предыдущих Олимпиад, трижды занимали 2-е место. На этот раз команду удовлетворило лишь 4-е место среди команд.
В остальных 8 олимпиадах 5 видов опередили остальных. Борьба была нашим самым успешным олимпийским видом спорта 4 раза, дзюдо - 2, тхэквондо и каратэ - по 1, а стрельба - 1 раз совместно.
Атланта-1996: Борьба
Сидней-2000: Стрельба и борьба
Афины-2004: Борьба
Пекин-2008: Дзюдо
Лондон-2012: Борьба
Рио-2016: Тхэквондо
Токио-2020: Каратэ
Париж-2024: Дзюдо
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