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Азербайджанская группа выступит в олимпийском финале второй

Париж-2024
Новости
10 Августа 2024 10:12
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Азербайджанская группа выступит в олимпийском финале второй

Команда Азербайджана по групповым упражнениям выступит в финале многоборья на Олимпиаде в Париже под вторым порядковым номером.

Как передает İdman.biz, откроют соревнование французские гимнастки, а наша сборная выступит вслед за ними. Вначале коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой исполнит упражнение с пятью обручами, во второй ротации также выйдет на ковер вслед за Францией с композицией с тремя лентами и двумя мячами.

Отметим, что в квалификации наша команда также выступала второй, но открывал программу Китай.
Также в финале примут участие команды Болгарии, Израиля, Италии, Китая, Узбекистана и Украины.

İdman.biz

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