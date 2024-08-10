Азербайджанская группа выступит в олимпийском финале второй

Команда Азербайджана по групповым упражнениям выступит в финале многоборья на Олимпиаде в Париже под вторым порядковым номером.
Как передает İdman.biz, откроют соревнование французские гимнастки, а наша сборная выступит вслед за ними. Вначале коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой исполнит упражнение с пятью обручами, во второй ротации также выйдет на ковер вслед за Францией с композицией с тремя лентами и двумя мячами.
Отметим, что в квалификации наша команда также выступала второй, но открывал программу Китай.
Также в финале примут участие команды Болгарии, Израиля, Италии, Китая, Узбекистана и Украины.
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