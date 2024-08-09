Микаил Джаббаров: "Джафаров проявил большое упорство и завоевал бронзовую медаль"

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Хасрата Джафарова, завоевавшего медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передает İdman.biz, об этом глава федерации написал в публикации в социальной сети.

Джаббаров отметил, что первая медаль сборной Азербайджана по борьбе во французской столице стала результатом упорства:

«Сегодня мы завоевали свою первую медаль по борьбе на Олимпийских играх. Наш борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) проявил большое упорство и завоевал бронзовую медаль в Париже-2024. Поздравляем нашего спортсмена, его родителей и наших тренеров. Желаем другим нашим борцам подарить нам радость победы».

Отметим, что в поединке за 3-е место Джафаров победил Амантура Исмайлова (Кыргызстан).

İdman.biz