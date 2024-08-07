Оригинальный жест Хидаята: повесил олимпийскую медаль на шею тренеру - ВИДЕО

Победитель летних Олимпийских игр Париж-2024 Хидаят Гейдаров встретился со своим личным тренером.

Как сообщает İdman.biz, это произошло после того, как наш олимпийский чемпион вернулся из французской столицы, где вошёл в историю.

Хидаят отправился в зал, где тренирует тренер Тарлан Гасанов. Чемпион, встретившийся с ним, повесил на шею заслуженному тренеру золотую медаль, завоеванную в Париже.

Отметим, что Гейдаров завоевал первую золотую медаль для сборной Азербайджана в Париже. В 2024 году он стал автором «золотого хет-трика», завоевав титулы олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz