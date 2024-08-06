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Президент Всемирной федерации тхэквондо в Олимпийском доме Азербайджана - ФОТО

Париж-2024
Новости
6 Августа 2024 01:58
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Президент Всемирной федерации тхэквондо в Олимпийском доме Азербайджана - ФОТО

5 августа в действующем в Париже Олимпийском Доме Азербайджана состоялась встреча с международной семьей тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжонвон и руководители федераций тхэквондо разных стран.

Здесь гости встретились с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, заместителем министра Марианой Василевой, генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Азером Алиевым.

В ходе встречи Чо Чжонвон отметил, что тхэквондо в Азербайджане сильно развилось:

«Я очень доволен развитием тхэквондо в Азербайджане. Ваша страна уделяет большое внимание и заботу нашему виду спорта. В Азербайджане проведено множество престижных соревнований по тхэквондо. Воспитанники вашей школы выиграли множество престижных соревнований мирового уровня. Им также удалось стать победителем и призёром Олимпийских игр. Жду интересной и напряженной борьбы от соревнований по тхэквондо на летних Олимпийских играх в Париже-2024».

Во встрече также приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, глава миссии азербайджанской делегации Эльнур Мамедов, вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана Хикмет Самедов, Ниямеддин Пашаев и другие лица.

İdman.biz

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