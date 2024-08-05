Фарид Гаибов: "В азербайджанском спорте написана новая история"

«Наконец-то стартовали XXXIII летние Олимпийские игры, которых мир спорта ждал 4 года. Наши 48 спортсменов, завоевавшие право представлять нашу страну на четырехлетии, соревнуются в Париже в 17 программах в 15 видах спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая июнь.

В "Точке зрения министра" он отметил, что азербайджанские спортсмены впервые отправились на Олимпийские игры как представители суверенной страны, территориальная целостность которой полностью восстановлена:

«Хары-бюльбюль, ставший символом восстановления нашего суверенитета, отражен в специально разработанной форме для нашей олимпийской сборной. Хочу отметить, что новая форма нашей команды - одна из лучших на Олимпийских играх. В целом мы создали все условия для нашей олимпийской сборной как накануне, так и во время Игр. Удобства выезда, проживания, тренировок и соревнований наших спортсменов полностью решены заранее созданной нами рабочей группой. На Олимпийских играх, главной целью которых является участие, спортсмены каждой страны сражаются за то, чтобы поднять флаг и спеть гимн. Благодаря тому, что наши дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев стали олимпийскими чемпионами, в нашем спорте была написана новая история. Это большое достижение, что оба наших дзюдоиста - Хидаят и Зелим за последние 2 месяца завоевали титулы чемпионов мира и Олимпийских игр. По этому случаю поздравляю наших олимпийских чемпионов, Федерацию дзюдо Азербайджана, нашу спортивную общественность в целом. Еще одним успехом является то, что в программе Олимпийских игр по дзюдо Азербайджан занял второе место после Японии. В других видах спорта наши спортсмены продолжают выступать на Олимпийских играх и упорно бороться за очередные победы».

Министр обратил внимание на работу Олимпийского дома Азербайджана в Париже во время Олимпийских игр, который функционирует впервые:

«Здесь организуются приемы для представителей различных стран и международных спортивных организаций. Это очень важный шаг в плане продвижения азербайджанского спорта и олимпийского движения нашей страны. В рамках моего визита во Францию ​​я выступил на международном форуме министров спорта «Change the Games», организованном ЮНЕСКО. В ходе своего выступления я дал обширную информацию о спортивных достижениях нашей страны. В рамках мероприятия у меня было много двусторонних встреч с руководством ЮНЕСКО, а также со многими моими коллегами из других стран. Мы также подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере спорта и молодежи с Гамбией и Чадом».

Гаибов подчеркнул, что развитие СМИ важно с точки зрения пропаганды спорта:

«Мы внедрили инновации, чтобы наши спортивные журналисты могли получить олимпийский опыт. Впервые мы отправили 20 представителей СМИ на летние Олимпийские игры в Париже. Для них это большой опыт, и им важно быть с нашими спортсменами на Олимпийских играх, освещать соревнования по-разному, пропагандировать наши спортивные успехи. 26 июля, в день открытия Олимпийских игр, мы отметили еще одну знаменательную дату - 30-летие создания Министерства молодежи и спорта. Министерство, дальновидно созданное нашим общенациональным лидером 30 лет назад, сегодня, основываясь на рекомендациях руководства страны, старается правильно реализовать государственную политику в сфере молодежи и спорта. По случаю юбилея поздравляю коллектив министерства, всех, кто работает в этой сфере, и выражаю благодарность всем государственным и спортивным учреждениям и спортивным федерациям, которые с нами сотрудничают. По традиции в прошлом месяце мы провели очередную встречу с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях. Представители спорта рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали, и одержанных ими победах. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов».

Министр сообщил, что одним из значимых событий прошедшего месяца стало попадание двух спортивных комплексов Азербайджана - Национальной арены гимнастики и Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева в рейтинг лучших спортивных сооружений, составленном Россией:

«Это результат внимания государства к спортивной инфраструктуре в нашей стране. Внимание к национальным спортивным играм - этноспорту в последние годы возрастает не только в нашей стране, но и во всем мире. Большой интерес к национальным видам спорта был проявлен на Национальном фестивале Йайлаг, вновь организованном при партнерстве Министерства молодежи и спорта. Кроме того, интерес участников фестиваля вызвали и Дни «Здорового образа жизни», которые входят в число ставших традиционными проектов министерства. Различные турниры, которые мы проводим среди сотрудников государственных учреждений, не только интересны, но и важны. Организованные нами в этом месяце соревнования по бадминтону, стендовой стрельбе и нардам были с интересом встречены сотрудниками различных учреждений. Подобные соревнования очень полезны с точки зрения повышения популярности спорта и пропаганды здорового образа жизни».

Гаибов сообщил, что в рамках своего визита в регионы он принял участие в открытии зала "AF Fitness" в Гяндже, поинтересовался его деятельностью, пообщался с тренерами и специалистами:

«Я участвовал в окончании проекта «Здоровое будущее», который прошел в городе Мингячевир, и поздравил детей, успешно завершивших проект. Также я встретился с молодежью в городе Гёйгель. В ходе оживленной встречи мы обменялись мнениями по различным темам. Как вы знаете, мы встречаемся с представителями спортивных федераций каждые два месяца. На нашей 15-й встрече в этот раз мы обсудили проделанную за последнее время работу и предстоящие задачи. На заседании правления, состоявшемся в июле, мы приняли ряд решений. Также путем голосования был утвержден обновленный список национальных сборных, тренеров и спортивных сборных на 2024 год. Очередную встречу мы провели с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами олимпийских спортивных комплексов, домов молодежи, детско-юношеских спортивных школ (UGİM) и других подведомственных организаций. На встрече мы обсудили проделанную работу в сфере молодёжи и спорта, а также дальнейшую деятельность. Стали известны и члены Общественного совета при Министерстве молодежи и спорта. Поздравляю семерых избранных и желаю им успехов в их деятельности».

İdman.biz