Хидаят Гейдаров: "Было особенным чувствовать поддержку толпы под Эйфелевой башней" - ФОТО

«Мы вместе писали историю».

Как сообщает İdman.biz, об этом в своем аккаунте в социальной сети заявил азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

В районе Эйфелевой башни для олимпийских победителей создан «Парк Чемпионов». Гейдаров, встретившийся здесь со своими болельщиками, поделился впечатлениями:

«Участие в «Парке Чемпионов» Олимпийских игр Париж-2024 было незабываемым опытом. Было особенным чувствовать поддержку толпы под Эйфелевой башней. Я благодарю всех, кто аплодировал и поддерживал».

Отметим, что в Париже-2024 вместе с Гейдаровым на вершину пьедестала почета поднялся и дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz