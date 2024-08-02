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Хидаят Гейдаров: "Было особенным чувствовать поддержку толпы под Эйфелевой башней" - ФОТО

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 16:35
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Хидаят Гейдаров: "Было особенным чувствовать поддержку толпы под Эйфелевой башней" - ФОТО

«Мы вместе писали историю».

Как сообщает İdman.biz, об этом в своем аккаунте в социальной сети заявил азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

В районе Эйфелевой башни для олимпийских победителей создан «Парк Чемпионов». Гейдаров, встретившийся здесь со своими болельщиками, поделился впечатлениями:

«Участие в «Парке Чемпионов» Олимпийских игр Париж-2024 было незабываемым опытом. Было особенным чувствовать поддержку толпы под Эйфелевой башней. Я благодарю всех, кто аплодировал и поддерживал».

Отметим, что в Париже-2024 вместе с Гейдаровым на вершину пьедестала почета поднялся и дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz

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