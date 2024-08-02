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В Олимпийском доме в Париже прошла встреча, посвященная победе наших спортсменов - ФОТО

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 09:45
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В Олимпийском доме в Париже прошла встреча, посвященная победе наших спортсменов - ФОТО

1 августа в Олимпийском доме, действующем в Париже в рамках XXXIII летних Олимпийских игр, была организована встреча, посвященная победе азербайджанских спортсменов.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, чрезвычайный и полномочный представитель Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, спортсмены, представляющие нашу страну на Олимпийских играх, тренеры, представители СМИ, представители различных стран и другие лица.

На мероприятии с большой радостью и аплодисментами встретили и поздравили с победой чемпионов XXXIII летних Олимпийских игр - наших дзюдоистов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева.

В художественной части мероприятия молодой певец Merdan Band исполнил разнообразную и интересную азербайджанскую музыку.

İdman.biz

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