В Олимпийском доме прошла встреча с азербайджанскими спортсменами - ФОТО

30 июля в Олимпийском доме, действующем в Париже в рамках XXXIII летних Олимпийских игр, состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами.

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, представитель ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, а также спортсмены, представляющие нашу страну на Олимпийских играх, их тренеры, представители СМИ, официальные представители различных стран и другие лица.

Художественная часть мероприятия продолжилась музыкальными номерами в исполнении певца Мардана Банда.

Гости также наблюдали за игрой между Азербайджаном и Испанией в олимпийских соревнованиях по баскетболу 3х3 на мониторе, установленном в Олимпийском доме Азербайджана.

İdman.biz