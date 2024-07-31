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Париж-2024: Двичайо сыграл против фаворита - ФОТО

Париж-2024
Новости
31 Июля 2024 19:26
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Париж-2024: Двичайо сыграл против фаворита - ФОТО

Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо сегодня провел матч против одного из фаворитов Олимпиады в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в заключительной встрече группового этапа он сыграл с Андерсом Антонсеном (Дания). Бадминтонисты, одержавшие по одной победе, определили обладателя путёвки в 1/4 финала. Соперник выиграл оба сета.

Отметим, что победители 10 групп выходят в 1/8 финала, а победители трех групп, включая 1-е место группы Е - напрямую в 1/4 финала.

Мужчины, индивидуальное соревнование

Групповой этап, группа E

31 июля, III тур

18:30. Андерс Антонсен (Дания) – Эди Рески Двичайо – 2:0 (21:10, 21:14)

1

Андерс Антонсен (Дания)

2

2

0

4-0

84-42

2

2

Эди Рески Двичайо (Азербайджан)

2

1

1

2-2

66-71

1

3

Коллинс-Валентин Филимон (Австрия)

2

0

2

0-4

57-84

0

Отметим, что Эди начал соревнование с победы над Коллинс-Валентин Филимонос (Австрия) в двух партиях.

İdman.biz

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