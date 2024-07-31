Париж-2024: Двичайо сыграл против фаворита - ФОТО

Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо сегодня провел матч против одного из фаворитов Олимпиады в Париже.
Как сообщает İdman.biz, в заключительной встрече группового этапа он сыграл с Андерсом Антонсеном (Дания). Бадминтонисты, одержавшие по одной победе, определили обладателя путёвки в 1/4 финала. Соперник выиграл оба сета.
Отметим, что победители 10 групп выходят в 1/8 финала, а победители трех групп, включая 1-е место группы Е - напрямую в 1/4 финала.
Мужчины, индивидуальное соревнование
Групповой этап, группа E
31 июля, III тур
18:30. Андерс Антонсен (Дания) – Эди Рески Двичайо – 2:0 (21:10, 21:14)
|
1
|
Андерс Антонсен (Дания)
|
2
|
2
|
0
|
4-0
|
84-42
|
2
|
2
|
Эди Рески Двичайо (Азербайджан)
|
2
|
1
|
1
|
2-2
|
66-71
|
1
|
3
|
Коллинс-Валентин Филимон (Австрия)
|
2
|
0
|
2
|
0-4
|
57-84
|
0
Отметим, что Эди начал соревнование с победы над Коллинс-Валентин Филимонос (Австрия) в двух партиях.
İdman.biz