Париж-2024: Двичайо сыграл против фаворита - ФОТО

Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо сегодня провел матч против одного из фаворитов Олимпиады в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в заключительной встрече группового этапа он сыграл с Андерсом Антонсеном (Дания). Бадминтонисты, одержавшие по одной победе, определили обладателя путёвки в 1/4 финала. Соперник выиграл оба сета.

Отметим, что победители 10 групп выходят в 1/8 финала, а победители трех групп, включая 1-е место группы Е - напрямую в 1/4 финала.

Мужчины, индивидуальное соревнование

Групповой этап, группа E

31 июля, III тур

18:30. Андерс Антонсен (Дания) – Эди Рески Двичайо – 2:0 (21:10, 21:14)

1 Андерс Антонсен (Дания) 2 2 0 4-0 84-42 2 2 Эди Рески Двичайо (Азербайджан) 2 1 1 2-2 66-71 1 3 Коллинс-Валентин Филимон (Австрия) 2 0 2 0-4 57-84 0

Отметим, что Эди начал соревнование с победы над Коллинс-Валентин Филимонос (Австрия) в двух партиях.

İdman.biz