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В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже в "Олимпийском доме Азербайджана" состоялось мероприятие - ФОТО

Париж-2024
Новости
30 Июля 2024 01:29
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В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже в "Олимпийском доме Азербайджана" состоялось мероприятие - ФОТО

В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в столице Франции Париже в «Олимпийском доме Азербайджана» состоялось мероприятие.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета (АОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, министр цифрового развития и транспорта, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев, посол Азербайджана во Францию ​​Лейла Абдуллаева, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, генеральный секретарь НОК Азер Алиев, генеральный секретарь Европейских олимпийских комитетов (МОК) Рафаэль Паньоцци, президент Всемирной федерации борьбы Ненад Лалович, представители национальных олимпийских комитетов многих стран, спортсмены и другие гости.

На мероприятии генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев, президент Всемирной федерации борьбы Ненад Лалович, генеральный секретарь АОК Рафаэль Паньоцци рассказали о развитии спорта в нашей стране и успехах наших спортсменов на Олимпийских играх.

После выступлений Рафаэль Паньози вручил памятные подарки министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, вице-президенту Национального олимпийского комитета Чингизу Гусейнзаде и генеральному секретарю НОК Азербайджана Азеру Алиеву.

На мероприятии чемпиона летних Олимпийских игр Париж-2024 Хидаята Гейдарова встретили непрерывными аплодисментами и сделали памятные фотографии.

После выступлений мероприятие продолжилось художественной частью.

İdman.biz

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