Париж-2024: Удачи, Азербайджан! - ФОТО

До старта XXXIII летних Олимпийских игр в Париже осталась всего неделя.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, наши спортсмены поедут на Олимпиаду в отдельные дни в соответствии с программой соревнований.

Азербайджан на Играх будут представлять 48 спортсменов в 15 видах спорта и 17 программах. Вчера Министерство молодежи и спорта организовало церемонию проводов наших олимпийцев. На мероприятии также была представлена ​​форма наших спортсменов для Парижа-2024.

Париж-2024 запомнится рядом достижений в истории азербайджанских Олимпийских игр. Представительство в 15 видах спорта – это новый рекорд для нашей страны. Кроме того, мы впервые будем представлены в батутной гимнастике и баскетболе 3х3. Еще одно новшество – впервые нашу страну на Олимпийских играх представляет женщина-бадминтонистка.

В нашу сборную из 48 спортсменов входят 28 мужчин и 20 женщин. Это первая олимпиада для 43 спортсменов, 2-я - для 3-х, 3-я - для 2-х и 5-я - для 1. Нашему самому молодому олимпийцу 18 лет, а самому опытному спортсмену – 38.

Азербайджанские спортсмены начнут выступать на Олимпийских играх 25 июля с выступления нашей лучницы Яйлагуль Рамазановой. Последними выступят наши борцы вольного стиля Гаджи Алиев и Магомедхан Магомедов.

Отметим, что Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа.

İdman.biz