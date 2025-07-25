Питание на Универсиаде: "Мы были готовы подать около 200 000 порций еды на весь турнир"

Организаторы Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии обеспечивают питанием более 9200 участников и делегатов, а также более 10 тысяч волонтеров.

Как сообщает İdman.biz из Германии, команда из 15 специалистов отвечает за все этапы кейтеринга под руководством Марины Батыш-Винтер, старшего менеджера по питанию и напиткам.

«Мы были готовы подать около 200 000 порций еды на весь турнир. Чтобы это стало возможным, оргкомитет привлек около 12 кейтеринговых компаний со всего региона. Каждая отвечает за свою долю от общего объёма поставок, в зависимости от своих возможностей и местоположения. Можно представить себе процесс питания как один пирог. Каждый кейтеринговый центр отвечает за свой кусок», - отметила Батыш-Винтер.

Меню составляется в соответствии с основными рекомендациями Международной федерации студенческого спорта (FISU) по питанию. В каждый обед, в том числе и для азербайджанской делегации, включен как минимум один белковый вариант – обычно курица или рыба – и вегетарианское предложение.

Стандартизированная «матрица меню» обеспечивает высокое качество и единообразие блюд на всех площадках, независимо от того, готовятся ли они на центральных кухнях или в ресторанах на территории. Всегда в наличии безглютеновая паста, а все 14 международно признанных аллергенов имеют чёткую маркировку.

«Каждый поставщик питания получает одинаковые требования и ежедневно готовит декларацию об аллергенах с перечислением всех использованных ингредиентов», – сказала Батыш-Винтер.

Минимизация отходов крайне важна при подаче еды в таких масштабах. Группа планирования использует подробные прогнозы, чтобы избежать перепроизводства.

«Мы сотрудничали с компаниями, занимающимися фудшерингом, которые хорошо зарекомендовали себя в Германии. Некоторые приходят к нам ежедневно, чтобы забрать остатки. Другие доступны в кратчайшие сроки, как аварийная служба», - рассказывает менеджер по питанию.

К переработке ингредиентов тоже подходят творчески. Например, перезрелые бананы превращаются в смузи или банановый хлеб.

«Иногда наступают моменты истины, когда ты можешь доказать, что являешься специалистом, или просто говоришь о себе. Мы поставили себе цель накормить всех. И мы это сделали», заключила Батыш-Винтер.

Заки Фейзуллаев из Эссена

İdman.biz