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Продолжается реконструкция городского стадиона в Гяндже - ФОТО

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24 Июля 2025 16:22
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Продолжается реконструкция городского стадиона в Гяндже - ФОТО

Продолжается реконструкция городского стадиона в Гяндже.

İdman.biz сообщает, что арена должна быть готова к открытию III Игр стран СНГ, которые начнутся 28 сентября.

На трибунах уже устанавливают сиденья.

İdman.biz

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