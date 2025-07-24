Продолжается реконструкция городского стадиона в Гяндже - ФОТО

Продолжается реконструкция городского стадиона в Гяндже.
İdman.biz сообщает, что арена должна быть готова к открытию III Игр стран СНГ, которые начнутся 28 сентября.
На трибунах уже устанавливают сиденья.
İdman.biz
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