Организаторы Всемирной Универсиады-2027 провели презентацию

Организаторы Всемирной Универсиады-2027, которая пройдет в южнокорейском Чхунчхоне, провели пресс-конференцию.

Как передает İdman.biz из Германии, она прошла в ходе мультифорума в Рейско-Рурском регионе Германии в выставочном комплексе Messe Essen в Эссене.

В программу студенческих игр войдет 18 видов спорта. Это спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука, гребля, дзюдо, атлетика, бадминтон, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, плавание, настольный теннис, тхэквондо, волейбол, водное поло, пляжный волейбол и гольф.

Всемирные студенческие игры будут проводиться на 31 объекте. Почти все уже готовы.

Что касается организации, то города Тэджон и Седжон совместно с провинциями Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто примут мультифорум.

Таким образом, студенческие игры пройдут в Корее в четвертый раз после зимней Универсиады в Чонджу в 1997 году и летних Универсиад в Тэгу в 2003 году и Кванджу в 2015 году.

В своем выступлении глава Оргкомитета Чанг-Хи Канг отметил, что тендерный комитет четырех регионов Южной Кореи сможет провести Игры с максимальным эффектом, при этом не затрачивая большого количества средств.

Церемония открытия Игр пройдет в Тэджоне, а церемония закрытия - в Седжоне.

Мультифорум пройдет 1-12 августа 2027.

Заки Фейзуллаев из Эссена

İdman.biz