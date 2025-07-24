Азербайджан отдалился от первой десятки на Универсиаде

Азербайджан отдаляется от первой десятки на Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает İdman.biz из Германии, в общем зачете мы занимаем 14-е место, имея в активе две золотые и одну серебряную награды, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

По две золотые медали имеют еще четыре команды - Гонконг, Тайвань, Чехия и Португалия.

В таблице Азербайджан обходит Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Австралию, Грузию, Данию и многие другие страны.

Лидирует США (28-20-24), на втором месте Китай (19-20-5), а замыкает первую тройку Южная Корея (14-7-17).

İdman.biz