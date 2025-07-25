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Азербайджан - в Топ-16 на Универсиаде, Япония ворвалась в тройку

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25 Июля 2025 09:14
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Азербайджан - в Топ-16 на Универсиаде, Япония ворвалась в тройку

Азербайджан обосновался на 16-м месте в медальном зачете Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает İdman.biz из Германии, две золотые и одна серебряная медали, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан позволяют опережать Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Австралию, Грузию, Данию и многие другие страны.

Есть шанс, что сегодня копилка наград нашей команды может быть пополнена, учитывая продолжающееся выступление дзюдоистов.
Лидирует США (28-20-25), на втором месте Китай (21-21-7), а на третью строчку вышла Япония (15-9-16), которая обошла Южную Корею (14-7-19).

İdman.biz

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