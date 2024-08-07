Фарид Гаибов: "Это месяц настоящих эмоций"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов поделился впечатлениями от Олимпиады.

Как сообщает İdman.biz, в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации, он рассказал о Летних Играм и других событиях.

«Месяц настоящих эмоций - лучшее выражение, чтобы описать этот жаркий июль. Париж, озаренный олимпийским огнем, наконец поднял занавес, чтобы показать изысканные выступления звезд мирового спорта…

… Да, наконец, поскольку ожидание спортсменов и тренеров относительно участия в квалификационных соревнованиях и попадания в сердце Парижа было слишком долгим, даже несмотря на самый короткий трехлетний олимпийский цикл, который у нас был», - подчеркнул Гаибов.

Он отметил, что первыми из гимнастических дисциплин в борьбу вступили спортивные гимнасты.

«Красота любого спортивного мероприятия заключается в том, чтобы увидеть многолюдное место, а это означает, что спорт популярен, и люди собираются, чтобы поддержать звезд своей любимой дисциплины. Ажиотаж вокруг поиска билетов на просмотр выступлений 13 олимпийских чемпионов, в том числе Симоны Байлз (США), Нины Дерваэль (Бельгия), Элефтериоса Петруниаса (Греция) и Макса Уитлока (Великобритания), на фоне того, что все билеты были распроданы, означает многое. В толпе можно было увидеть знаменитостей. Это очень хорошо для нашей спортивной дисциплины. Я очень надеюсь, что участие знаменитостей на наших чемпионатах мира и Европы продолжится, что будет способствовать дальнейшему росту популярности гимнастики.

Хочу выразить огромную благодарность спортсменам за великолепное гимнастическое шоу, которое они продемонстрировали. Волнение от квалификации было таким же, как от финала. В женской спортивной гимнастике чрезвычайно интересными были командные соревнования. Женская сборная Италии, преследовавшая США, спустя 96 лет завоевала серебряную медаль. Выделялись и мужские соревнования по многоборью. Ока Шиносуке (Япония) стал олимпийским чемпионом, дебютировав на Играх. История была написана для Ирландии, когда трехкратный чемпион Европы Рис МакКленаган выполнил великолепное упражнение на коне и завоевал олимпийский титул. Алиса Д’Амато продолжила успех Италии, став первой олимпийской чемпионкой своей страны на бревне», - рассказал глава ЕG.

Он рассказал и о соревнованиях по прыжкам на батуте:

«Мне было приятно увидеть переполненный зал. Одна из фавориток женского зачете Бриони Пейдж (Великобритания) дополнила свой комплект предыдущих олимпийских медалей, выиграв золото в Париже. Ивану Литвиновичу (AIN) удалось сохранить олимпийский титул. Соревнования как квалификации, так и финала прошли как на одном дыхании».

Гаибов подчеркнул, что мультиспортивные соревнования дают прекрасную возможность увидеть выступления других спортивных дисциплин, встретиться с коллегами, пообщаться и обменяться мнениями, увидеть, что нового в других спортивных дисциплинах и обсудить влияние этих нововведений на гимнастику в случае их применения.

«Я был очень рад видеть всех своих коллег, президентов национальных олимпийских комитетов и национальных федераций гимнастики. А члены Исполкома Международной федерации гимнастики бсудить вопросы, нашедшие свое отражение в повестке дня ее очередного заседания с 30 июля по 1 августа. Были распределены серии Кубков мира и Кубков вызова на следующий цикл, предложены изменения в специальные судейские правила по художественной гимнастике и одобрены Приложение к Своду правил.

Олимпийский восторг продолжается до сих пор. Сообщество художественной гимнастики с нетерпением ждет возможности принять участие в Парижских играх. Желаю всем в полной мере насладиться оставшимися днями захватывающих Олимпийских игр», - заключил Гаибов.

İdman.biz