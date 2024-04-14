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Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в первом раунде - ВИДЕО

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14 Апреля 2024 09:51
Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в первом раунде - ВИДЕО

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) проходит турнир UFC 300. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в главном поединке вечера в полутяжёлом весе октагон разделили бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл и представитель Бразилии Алекс Перейра. На кону стоял пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Бой завершился победой Алекса Перейры нокаутом в первом раунде.

Напомним, Алексу Перейре 36 лет. Победа над Хиллом стала для него 10-й. Ранее на турнире UFC 295 Алекс смог стать чемпионом UFC, завоевав вакантный титул в поединке с чешским бойцом Иржи Прохазкой. Перейра победил Иржи нокаутом во втором раунде.

В UFC Перейра попал в сентябре 2021 года, а уже через год провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.

İdman.biz

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