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Губа и Габала выбраны "Спортивными столицами" на 2024 и 2025 года - ФОТО

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7 Декабря 2023 20:50
Губа и Габала выбраны "Спортивными столицами" на 2024 и 2025 года - ФОТО

Состоялось очередное заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, на совещании под председательством председателя правления, министра Фарида Гаибова согласно повестке дня были обсуждены вопросы выбора спортивных столиц на 2024-2025 годы и молодежной столицы на 2025 год.

Представители городов-кандидатов выступили с презентацией и предоставили информацию. После презентаций в результате электронного голосования Губа была выбрана «Спортивной столицей» на 2024 год, а Габала - на 2025 год.

На коллегии также была объявлена ​​Молодёжная столица на 2025 год. После презентации городов-кандидатов город Сумгаит был выбран «Молодежной столицей» на 2025 год.

Отметим, что на состоявшемся 19 января текущего года заседании правления город Лянкаран был выбран «Молодежной столицей» 2024 года.

Также был обсужден и принят план спортивных соревнований, которые состоятся в следующем году среди сотрудников государственных учреждений.

İdman.biz

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