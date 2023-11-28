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Небо над Парижем закроют в день открытия Олимпиады

Олимпиада 2024
Новости
28 Ноября 2023 13:25
Небо над Парижем закроют в день открытия Олимпиады

Министерство транспорта Франции предупредило о закрытии неба над Парижем 26 июля 2024 года — в день открытия летней Олимпиады.

Как сообщает İdman.biz, cогласно заявлению ведомства, пассажирам и авиакомпаниям будет предложено воздержаться от полетов над столицей Франции в этот период.

«С 19 часов до полуночи ни один самолет не сможет взлететь или приземлиться в парижских аэропортах (кроме самолетов чрезвычайных служб). Полеты над французской столицей будут также запрещены. Вокруг столицы будет установлен запретительный периметр радиусом 150 километров», - говорится в заявлении.

При этом в период проведения Игр могут быть созданы схожие зоны запрета для полетов для защиты олимпийских объектов. Более конкретно о данных мерах будет сообщено весной 2024 года.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 16 августа.

İdman.biz

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